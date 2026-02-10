Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

Как пишет издание, согласно предварительным наработкам, Украина могла бы постепенно получать права и обязанности членства еще во время выполнения критериев вступления.

В Брюсселе эту концепцию неофициально называют "обратным расширением", поскольку она предусматривает включение страны в институты ЕС в начале процесса реформ, а не после его завершения.

В ЕС отмечают, что план не предусматривает упрощения требований к реформам, однако должен стать политическим сигналом поддержки Украине и другим странам-кандидатам, чье продвижение тормозится войной или политическими спорами внутри блока.

В то же время, главным препятствием для продвижения инициативы остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС. Европейские столицы рассматривают различные варианты преодоления блокировки - от ожидания результатов выборов в Венгрии до возможного использования политических механизмов давления в рамках ЕС.

Шаг 1: Подготовка Украины к переговорам

ЕС уже предоставляет Украине неформальные рекомендации по переговорным "кластерам" - юридическим этапам на пути к членству, чтобы Киев мог быстрее продвигаться в процессе интеграции.

Блок уже предоставил Украине подробную информацию о трех из шести кластеров переговоров. На неформальной встрече министров европейских дел на Кипре в марте ЕС хочет предоставить украинской делегации подробную информацию о других кластерах, чтобы можно было начать работу и над ними

В то же время в Брюсселе отмечают, что никаких послаблений в требованиях к реформам не предвидится. Наоборот, несмотря на сложные обстоятельства и войну Украина ускоряет свои реформаторские усилия.

Однако, по словам одного из чиновников ЕС, "не будет никаких сокращений" в реформах.

Шаг 2: Введение "облегченного" членства

В ЕС рассматривают модель так называемого "обратного расширения", которая предусматривает присоединение страны к институтам блока на раннем этапе с постепенным получением прав и обязанностей членства.

"Это будет своего рода переоценка процесса - вы присоединяетесь, а затем постепенно получаете права и обязанности. То есть будет переосмысление того, как мы осуществляем присоединение, исходя из очень отличной ситуации, которая сложилась сейчас, по сравнению с той, что была, когда Комиссия устанавливала критерии присоединения", - сказал чиновник ЕС, ознакомленный с содержанием дискуссии.

В то же время, эта идея имеет своих противников в ЕС. В частности, в Германии против идеи создания нескольких уровней членства в ЕС. Там опасается, что странам, которые присоединятся к блоку, не будучи к этому готовыми, будут обещать вещи, которые Брюссель не сможет выполнить.

Шаг 3: Решение вопроса с позицией Венгрии

Одним из главных препятствий остается сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В Брюсселе ожидают результатов выборов в Венгрии и одновременно ищут политические механизмы для преодоления блокирования решений.

Как пишет Politico, ни один из чиновников, с которыми общалось издание, не верит в то, что Орбан изменит свое мнение относительно Украины после выборов. От того, выиграет Орбан на выборах или проиграет, будут зависеть дальнейшие шаги в ЕС по вступлению в Украину.

Шаг 4: Привлечение международного политического давления

В случае, если Орбан выиграет на выборах, в ЕС могут задействовать 4 шага. В издании отмечают, что несмотря на то что его позиция Орбана кажется непоколебимой на него все еще может повлиять президент США Дональд Трамп.

В частности, речь о том, что в 20-пунктном мирном плане Трампа предусмотрено вступление Украины в ЕС до 2027 года. Именно поэтому, как пишет издание, есть надежда, что Трамп позвонит в Будапешт, чтобы добиться заключения соглашения.

Шаг 5: Крайние механизмы ЕС

Однако, если все политические договоренности не сработают, в ЕС рассматривают возможность применения процедур, которые могут ограничить право отдельных стран блокировать решение о расширении блока. А именно - лишить Венгрию права голоса.

Как пишет издание, если даже Трамп не сможет повлиять на Орбана, в ЕС рассматривают возможность вернуть на стол переговоров статью 7 договора ЕС против Венгрии.

Она применяется в случае, если страна считается такой, что рискует нарушить основные ценности блока. Статья является самой серьезной политической санкцией, которую может наложить ЕС, поскольку она приостанавливает права члена, включая права по принятию новых стран в состав ЕС.

В Politico отмечают, что ЕС пока не намерен идти на такой шаг, считая, что это сыграет на руку Орбану накануне апрельских выборов. Но идет оценка поддержки использования этого инструмента, если Орбан будет переизбран и продолжит препятствовать принятию решений ЕС.