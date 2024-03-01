Україна вперше повністю пройшла зиму на власному газі, - "Нафтогаз"

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія", - написав Чернишов.

Він зауважив, що ще декілька років тому у таке в Україні було важко повірити. Однак українські газовики це зробили і планують підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі.

Також нагадаємо, що ще у вересні минулого року Чернишов анонсував, що Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише коштом власного видобутку газу.

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК "Нафтогаз України".

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасування ПСО має початися вже з 2024 року. За його словами, зараз механізмом ПСО держава підтримує не лише вразливих споживачів, а й тих, хто має можливість платити за ринковими цінами.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це відбудеться після скасування воєнного стану.

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