Ціни на газ, тепло, світло та воду: як зміняться тарифи в Україні з 1 січня

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло для населення. Рішення про підвищення ціни на холодну воду з 1 січня 2023 року також скасували .

Про те, що буде з комунальними тарифами з 1 січня 2023 року, у матеріалі РБК-Україна .

Ціни на газ для населення

Майже всі українці продовжать отримувати газ по 7,96 гривень за кубометр. За такою ціною державна компанія поставляє газ для 98% споживачів після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут".

Інші компанії продають газ населенню приблизно за такою ж ціною.

Крім того, до кінця війни заборонено підвищувати тарифи на доставку газу.

Тарифи на тепло та гарячу воду

Тарифний мораторій розповсюджується на тарифи на теплову енергію,послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води. Для всіх категорій споживачів вони не підлягають збільшенню.

Ціни на електроенергію

Уряд України вирішив зберегти тарифи на електроенергію для населення принаймні до 31 березня 2023 року.

Зараз діють такі ціни

до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).

Тарифи на воду

Дія тарифного мораторію не розповсюджується на воду. НКРЕКП спочатку підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року в середньому на 10-30%. Але потім це рішення було скасоване, а проект постанови відправлений на доопрацювання.