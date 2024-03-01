Украина впервые полностью прошла зиму на собственном газе, - "Нафтогаз"

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook.

"Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие", – написал Чернышов.

Он отметил, что еще несколько лет назад в такое в Украине трудно было поверить. Однако украинские газовики это сделали и планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше.

Также напомним, что еще в сентябре прошлого года Чернышов анонсировал, что Украина впервые рассчитывает пройти предстоящий отопительный сезон только за счет собственной добычи газа.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.

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