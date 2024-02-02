Коли скасують мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз НБУ

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Це відбудеться після відміни воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

"Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років", - йдеться у звіті.

Базовий сценарій макропрогнозу НБУ за січень 2024 року припускає відчутне зниження безпекових ризиків в Україні із 2025 році.

Як зазначається у звіті, мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги відігравав важливу роль у зниженні інфляції у 2023 році до 5,1%.

За даними НБУ, попри значне зниження у 2023 році, світові ціни на природний газ залишалися значно вищими, ніж враховано в тарифах на низку послуг ЖКГ для населення (природний газ, опалення та гарячу воду). Їх приведення до ринково - обґрунтованого рівня могло б створити значний додатний внесок у зростання ІСЦ (близько 4 в. п.), однак цей вплив не був реалізований завдяки дії мораторію на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ.

Відкладена інфляція

"Невизначеність з термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, відповідно, посилюватимуться ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиметься інвестиційний потенціал галузі.

"Ціновий тиск відкладатиметься на майбутнє. Натомість пришвидшене підвищення вартості енергоносіїв, що усуне дисбаланси в енергетичному секторі, буде джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення", - додали в НБУ.

Мораторій на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня 2023 року НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.