ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пільгові ціни на газ для населення: в "Нафтогазі" очікують поступове скасування ПСО

Україна , Середа 06 грудня 2023 16:17
UA EN RU
Пільгові ціни на газ для населення: в "Нафтогазі" очікують поступове скасування ПСО Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Каріна Левицька

Голова НАК "Нафтогаз України" вважає, що скасовування ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на постачальників газу споживачам має початися вже з наступного року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова НАК Олексій Чернишов.

На думку Чернишова, відміна ПСО, яке зараз забезпечує стабільну ціну на газ на рівні нижче ринкової, окремим споживачам, може бути поступовою.

"Моя особиста думка, що поступове чи фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не має впливати на споживання вразливих категорій споживачів - вони мають бути захищеними. І саме відміна ПСО має бути синхронізована з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує", - зазначив Чернишов.

Він вважає, що зараз механізмом ПСО держава підтримує не тільки вразливих споживачів, а і тих, хто має змогу платити за ринковими цінам.

"На сьогодні у нас абсолютно нелогічна ситуація. Так чи інакше держава підтримує вразливі категорії населення, субсидіантів і робить це абсолютно чітко. З іншого боку, той сегмент споживачів, який міг би сплачувати більше, сплачує за цінами нижче ринкових, що не є логічним. Тобто ми фактично досить суттєвий об'єм газу за зниженою ціною постачаємо тим, хто, можливо цього і не потребує", - зазначив голова НАК.

Детальніше про ситуацію з "Нафтогазом" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, влітку цього року ми повідомляли, що Кабінет міністрів України продовжить дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону. А також удвічі зменшить базову ціну на газ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО