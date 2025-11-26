Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційної мирної угоди.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", - наголосив Бевз.
За його словами, це ті "червоні лінії", які окреслив український народ.
"Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилась у цьому питанні", - зазначив заступник керівника ОП.
Бевз підкреслив, що питання територіальної цілісності України є принциповими та не можуть бути предметом торгу.
За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.
Мирний план США
Нагадаємо, мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який розробили американські та російські чиновники, одразу ж розкритикували в Україні, Європі та навіть США.
Адже він передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Вже 23 листопада високопосадовці України та США провели переговори у Женеві щодо мирного плану. На зустрічі також були присутні європейці.
Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.
Водночас Трамп заявив, що у плані залишилося 22 пункти.
В Україні підтвердили, що Київ і Вашингтон узгодили оновлену версію плану, зазначивши, що найскладніші аспекти обговорюватимуть безпосередньо президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.
Також сьогодні Трамп анонсував, що його спецпредставник Стів Віткофф проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, а Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.