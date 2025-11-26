Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

Україна не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційної мирної угоди.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", - наголосив Бевз.

За його словами, це ті "червоні лінії", які окреслив український народ.

"Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилась у цьому питанні", - зазначив заступник керівника ОП.

Бевз підкреслив, що питання територіальної цілісності України є принциповими та не можуть бути предметом торгу.

За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.