Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз в интервью Радио Свобода.
"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", - подчеркнул Бевз.
По его словам, это те "красные линии", которые очертил украинский народ.
"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", - отметил заместитель руководителя ОП.
Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.
По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
Мирный план США
Напомним, мирный план по завершению войны России против Украины, который разработали американские и российские чиновники, сразу же раскритиковали в Украине, Европе и даже США.
Ведь он предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
Уже 23 ноября высокопоставленные чиновники Украины и США провели переговоры в Женеве по мирному плану. На встрече также присутствовали европейцы.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время Трамп заявил, что в плане осталось 22 пункта.
В Украине подтвердили, что Киев и Вашингтон согласовали обновленную версию плана, отметив, что самые сложные аспекты будут обсуждать непосредственно президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Также сегодня Трамп анонсировал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.