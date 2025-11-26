ua en ru
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану

Среда 26 ноября 2025 13:55
UA EN RU
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз в интервью Радио Свобода.

"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", - подчеркнул Бевз.

По его словам, это те "красные линии", которые очертил украинский народ.

"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", - отметил заместитель руководителя ОП.

Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Мирный план США

Напомним, мирный план по завершению войны России против Украины, который разработали американские и российские чиновники, сразу же раскритиковали в Украине, Европе и даже США.

Ведь он предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Уже 23 ноября высокопоставленные чиновники Украины и США провели переговоры в Женеве по мирному плану. На встрече также присутствовали европейцы.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время Трамп заявил, что в плане осталось 22 пункта.

В Украине подтвердили, что Киев и Вашингтон согласовали обновленную версию плана, отметив, что самые сложные аспекты будут обсуждать непосредственно президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Также сегодня Трамп анонсировал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.

