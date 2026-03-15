Україна випробує нову систему SAMP/T проти балістики, - Зеленський
Україна цього року отримає від Франції нову систему протиповітряної оборони SAMP/T та випробує її проти балістики.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За словами Зеленського, під час його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном найважливішою і найголовнішою темою обговорення була альтернатива Patriot в контексті систем ППО.
"SAMP/T - це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", - розповів президент.
Він також зазначиив, що якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.
"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - додав Зеленський.
Декларація України та Франції
Нагадаємо, Україна та Франція у листопаді минулого року підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері закупівлі оборонного обладнання, що охоплює літаки, дрони та системи ППО.
За словами президента Володимира Зеленського, документ відкриває Україні доступ до французької оборонної технологічної бази, зокрема - до можливості придбати до 2035 року 100 винищувачів Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари та ракети "повітря-повітря".
Уже цього року стартують спільні проєкти між оборонними галузями двох країн. Україна та Франція разом вироблятимуть дрони-перехоплювачі та працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів для інтеграції в українські безпілотні системи.
Як розповів президент Франції Еммануель Макрон, Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.
Також відомо, що в рамках угоди Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation