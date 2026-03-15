ua en ru
Нд, 15 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна випробує нову систему SAMP/T проти балістики, - Зеленський

10:31 15.03.2026 Нд
2 хв
Це одна з найкращих альтернатив Patriot
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна цього року отримає від Франції нову систему протиповітряної оборони SAMP/T та випробує її проти балістики.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, під час його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном найважливішою і найголовнішою темою обговорення була альтернатива Patriot в контексті систем ППО.

"SAMP/T - це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", - розповів президент.

Він також зазначиив, що якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", - додав Зеленський.

Декларація України та Франції

Нагадаємо, Україна та Франція у листопаді минулого року підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері закупівлі оборонного обладнання, що охоплює літаки, дрони та системи ППО.

За словами президента Володимира Зеленського, документ відкриває Україні доступ до французької оборонної технологічної бази, зокрема - до можливості придбати до 2035 року 100 винищувачів Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари та ракети "повітря-повітря".

Уже цього року стартують спільні проєкти між оборонними галузями двох країн. Україна та Франція разом вироблятимуть дрони-перехоплювачі та працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів для інтеграції в українські безпілотні системи.

Як розповів президент Франції Еммануель Макрон, Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.

Також відомо, що в рамках угоди Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Франція ППО Еммануель Макрон Військова допомога Війна в Україні Ракети
Новини
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком