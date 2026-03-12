ua en ru
Захист від дронів та балістики: в Україні випробують італійський купол Michelangelo

21:55 12.03.2026 Чт
2 хв
Чи стане Україна місцем випробування нової технології захисту неба?
aimg Сергій Козачук
Захист від дронів та балістики: в Україні випробують італійський купол Michelangelo Фото: Leonardo випробує систему ППО Michelangelo в Україні (leonardo.com)

Італійська компанія Leonardo планує випробувати свій новий купол протиповітряної оборони Michelangelo в бойових умовах на території України.

Про це заявив генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.

Читайте також: Секретна зброя: Rheinmetall показав дрон, який уже міг таємно воювати в Україні (відео)

Випробування в Україні

За словами керівника компанії, перший компонент системи Michelangelo вже будується спеціально для українських сил.

Очікується, що поставка та тестування системи відбудуться до кінця 2026 року, що стане передумовою для подальшої сертифікації за стандартами НАТО.

"Перший компонент купола Мікеланджело… зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там в реальних умовах", - наголосив Роберто Чінголані під час презентації промислового плану компанії.

Він також додав, що результати використання системи на українському фронті стануть "свого роду доказом того, що це дуже ефективний підхід".

Можливості системи Michelangelo

Нова розробка пропонує клієнтам повний спектр можливостей для захисту неба - від перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет до нейтралізації масованих атак дронів.

Центральним елементом купола є модуль MC5, який дозволяє об'єднувати різні типи озброєння в єдину мережу.

За словами Чінголані, система здатна ефективно захищати "мертву зону" радіусом 10-15 кілометрів, інтегруючи артилерію, радари та супутникові дані.

У Leonardo прогнозують, що до 2035 року цей проєкт принесе компанії близько 21 млрд євро нових бізнес-можливостей.

Україна як хаб для випробувань новітньої зброї

Нагадаємо, Україна вже стала ключовим майданчиком для тестування найсучасніших оборонних технологій світу. Нещодавно в країні запустили спеціальну платформу для випробувань західної зброї, що дозволяє партнерам перевіряти техніку в умовах реальної інтенсивної війни.

Зокрема, німецький концерн Rheinmetall презентував секретний дрон-носій, призначений для боротьби з повітряними цілями.

Паралельно з іноземними розробками, Україна активно впроваджує власні ініціативи протидії ворожим дронам.

