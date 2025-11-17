Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час спільного брифінгу з президентом України.
"Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед", - заявив Макрон.
За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T – це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.
"Характеристики цієї системи (ППО – ред.) Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - додав президент Франції.
Він також зазначив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нове покоління ППО SAMP/T здатне збивати балістичні ракети.
"Новий рівень SAMP/T - це проти балістики ворога, і я не можу казати про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий", - заявив глава держави.
Декларація України та Франції
Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Києвом оборонного обладнання. У документі йдеться про літаки, дрони та системи ППО.
За словами президента України, документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.
Також уже цього року розпочнуться спільні проекти між оборонними галузями. Країни спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, працюватимуть над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.