Літаки, дрони-перехоплювачі та ППО. Зеленський розкрив деталі декларації з Францією

Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Києвом оборонного обладнання. У документі йдеться про літаки, дрони та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання", - заявив Зеленський.

За його словами цей документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

Також уже цього року розпочнуться спільні проекти між оборонними галузями. Країни спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, працюватимуть над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

"Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові, - додав Зеленський.