Украина испытает новую систему SAMP/T против баллистики, - Зеленский

10:31 15.03.2026 Вс
Это одна из лучших альтернатив Patriot
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина в этом году получит от Франции новую систему противовоздушной обороны SAMP/T и испытает ее против баллистики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном важнейшей и самой главной темой обсуждения была альтернатива Patriot в контексте систем ПВО.

"SAMP/T - это единственная на сегодня в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью", - рассказал президент.

Он также отметил, что если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", - добавил Зеленский.

Декларация Украины и Франции

Напомним, Украина и Франция в ноябре прошлого года подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере закупки оборонного оборудования, охватывающего самолеты, дроны и системы ПВО.

По словам президента Владимира Зеленского, документ открывает Украине доступ к французской оборонной технологической базе, в частности - к возможности приобрести до 2035 года 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары и ракеты "воздух-воздух".

Уже в этом году стартуют совместные проекты между оборонными отраслями двух стран. Украина и Франция вместе будут производить дроны-перехватчики и работать над развитием критических технологий и компонентов для интеграции в украинские беспилотные системы.

Как рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой еще продолжается.

Также известно, что в рамках соглашения Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation

Больше по теме:
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко