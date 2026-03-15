Украина испытает новую систему SAMP/T против баллистики, - Зеленский

Украина в этом году получит от Франции новую систему противовоздушной обороны SAMP/T и испытает ее против баллистики.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном важнейшей и самой главной темой обсуждения была альтернатива Patriot в контексте систем ПВО.

"SAMP/T - это единственная на сегодня в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью", - рассказал президент.

Он также отметил, что если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", - добавил Зеленский.