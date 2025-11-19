Україна винесе удар росіян по Тернополю на Радбез ООН, - Сибіга
На засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться завтра, 20 листопада, Україна винесе на передній план сьогоднішній удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 21 людини, включаючи 2 дітей (за останніми даними, 25 людей, серед них троє дітей), у Тернополі", - зазначив Сибіга.
Він наголосив, що Україна закликає до засудження, справедливості та рішучої відповіді.
"Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу", - додав міністр.
Сибіга також доручив усім українським посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.
Удар РФ по Тернополю
Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває рятувальна операція.
За останніми даними, загинули 25 людей і понад 70 отримали поранення. Серед загиблих та постраждалих є діти.
За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, за попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.
Загалом російські війська запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.