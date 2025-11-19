Україна винесе удар росіян по Тернополю на Радбез ООН, - Сибіга

На засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться завтра, 20 листопада, Україна винесе на передній план сьогоднішній удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.