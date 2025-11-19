Летіло майже 50 ракет та сотні дронів: як ППО відбила комбіновану атаку росіян

Російські війська вночі запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих на 6 локаціях.

Повідомляється, що загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 дронів різних типів.

"У ніч на 19 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування", - зазначили у Повітряних силах.

Масований обстріл України 19 листопада

Нагадаємо, що під час комбінованого ракетного удару по Україні в ніч на 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Там пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків, триває рятувальна операція.

Також росіяни атакували енергетику на Івано-Франківщині, є поранені внаслідок російських ударів. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа є й на Львівщині, де вночі також пролунали вибухи.

В Харкові після нічної російської атаки 19 листопада станом на ранок вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.