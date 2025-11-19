Летіло майже 50 ракет та сотні дронів: як ППО відбила комбіновану атаку росіян
Російські війська вночі запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 19 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 дронів різних типів.
Сили ППО виявили:
- 476 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та ін.;
- 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська області РФ);
- 7 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 1 балістична ракета "Іскандер-М".
За даними Повітряних сил, основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:
- 442 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів;
- 34 крилаті ракети Х-101;
- 7 крилатих ракет "Калібр".
Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих на 6 локаціях.
Масований обстріл України 19 листопада
Нагадаємо, що під час комбінованого ракетного удару по Україні в ніч на 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. Там пошкоджено та частково зруйновано кілька багатоповерхових будинків, триває рятувальна операція.
Також росіяни атакували енергетику на Івано-Франківщині, є поранені внаслідок російських ударів. Пошкодження енергетичного об'єкта та пожежа є й на Львівщині, де вночі також пролунали вибухи.
В Харкові після нічної російської атаки 19 листопада станом на ранок вже 46 осіб отримали поранення або травми через удар росіян. Пошкоджено 16 багатоповерхівок, школу, станцію швидкої допомоги та інші будівлі, зруйновано супермаркет.