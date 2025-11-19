ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина вынесет удар россиян по Тернополю на Совбез ООН, - Сибига

Среда 19 ноября 2025 15:57
UA EN RU
Украина вынесет удар россиян по Тернополю на Совбез ООН, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится завтра, 20 ноября, Украина вынесет на передний план сегодняшний удар России по многоэтажке в Тернополе.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией по меньшей мере 21 человека, включая 2 детей (по последним данным, 25 человек, среди них трое детей), в Тернополе", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина призывает к осуждению, справедливости и решительному ответу.

"Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - добавил министр.

Сибига также поручил всем украинским посольствам приспустить флаги и открыть книги траура.

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю, использовав ракеты и ударные дроны.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается спасательная операция.

По последним данным, погибли 25 человек и более 70 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, по предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.

В целом российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН МИД Украины Тернополь Андрей Сибига Война в Украине Ракетный удар
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского