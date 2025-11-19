Украина вынесет удар россиян по Тернополю на Совбез ООН, - Сибига
На заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится завтра, 20 ноября, Украина вынесет на передний план сегодняшний удар России по многоэтажке в Тернополе.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией по меньшей мере 21 человека, включая 2 детей (по последним данным, 25 человек, среди них трое детей), в Тернополе", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина призывает к осуждению, справедливости и решительному ответу.
"Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - добавил министр.
Сибига также поручил всем украинским посольствам приспустить флаги и открыть книги траура.
Удар РФ по Тернополю
Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю, использовав ракеты и ударные дроны.
В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается спасательная операция.
По последним данным, погибли 25 человек и более 70 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.
По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, по предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.
В целом российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.