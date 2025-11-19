ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар РФ по Тернополю: кількість загиблих перевищила 20 осіб

Тернопіль, Середа 19 листопада 2025 15:08
UA EN RU
Удар РФ по Тернополю: кількість загиблих перевищила 20 осіб Фото: у Тернополі кількість загиблих через удар РФ перевищила 20 осіб (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок нічного удару Росії по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 25 людей, серед них - три дитини. Ще 73 людини - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України та ДСНС.

"Станом на 14:00 відомо про 21 загиблу особу, з них 2- діти, 66 людей отримали поранення (з них 16 дітей)", - повідомили в Нацполіції.

Водночас у ДСНС уточнили, що в Тернополі відомо вже про 25 загиблих, в тому числі трьох дітей.

Ще 73 людини, серед яких 15 дітей, постраждали.

Зазначається, що біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 од. техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі (ДСНС)

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває рятувальна операція.

Міська влада попередила про можливі тимчасові збої в роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 20 людей і понад 60 отримали поранення.

Як розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, за попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.

Загалом російські війська запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського