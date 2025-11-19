ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія могла вдарити по житловому будинку в Тернополі ракетою Х-101, - Ігнат

Україна, Середа 19 листопада 2025 11:54
UA EN RU
Росія могла вдарити по житловому будинку в Тернополі ракетою Х-101, - Ігнат Фото: наслідки обстрілу Тернополя (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Кава

У нічній масованій атаці Росія завдала комбінованого удару по західних регіонах України, зокрема по Тернополю. За попередніми даними, там у житловий будинок влучила ракета Х-101.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, по заходу України була спрямована масштабна атака із застосуванням різних типів засобів повітряного нападу.

"Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, пущена з північного напрямку. Пусків з МіГ-31К цієї ночі не було", - повідомив Ігнат.

Він уточнив, що літаки МіГ-31К піднімалися в повітря, виходили на пускові рубежі, однак запусків "Кінжалів" у нічній атаці не зафіксовано. Так само не було пусків ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Стосовно ситуації у Тернополі, де вибух зруйнував житлову будівлю, Ігнат підтвердив попередню інформацію про влучання Х-101.

"Попередньо - ракета Х-101 влучила у будинок. Остаточну інформацію визначать на місці", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що це не перший випадок, коли російські ракети влучають у густонаселені райони.

"Росія не вперше б’є крилатими й балістичними ракетами по житлових кварталах. Такі удари - це тероризм, який потрібно фіксувати та подавати до міжнародних правових інституцій", - наголосив представник Повітряних сил.

Удар по Тернополю

У ніч проти 19 листопада російські війська здійснили комбінований удар по Тернополю, використавши дрони та ракети. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. У місті обвалився один із багатоповерхових будинків, де наразі триває рятувальна операція.

Міська влада також попередила про тимчасові перебої в роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що в результаті удару по Тернополю загинули десятеро людей, ще понад тридцять отримали травми.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вночі та вранці 19 листопада випустили по Україні 48 ракет і 470 дронів різних типів.

Згодом Повітряні сили уточнили загальну кількість ракет і безпілотників, задіяних у цій масованій атаці.

Детально про те, що наразі відомо про черговий обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Повітряні сили України Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського