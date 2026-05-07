Україну атакували з семи напрямків, є "прильоти": як ППО відбила удар Росії

Російські окупанти у ніч на 7 травня атакували Україну 102 ударними дронами різних типів. Зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах також зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки.

"Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 92 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Противник запустив по Україні 102 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори типу "Пародія".

Як зазначається, атака розпочалася ще з 19:00 6 травня.

Обстріл України у режимі тиші

Україна оголосила режим тиші з опівночі 6 травня, однак російські війська продовжили масовані атаки по українських містах.

Одразу після початку перемир’я вибухи пролунали у Дніпрі. Також під обстрілами опинилися Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг і Сумська область.

Вдень, 6 травня, російські "Шахеди" атакували центр Сум та влучили у будівлю дитячого садка. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей дістали поранення.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не припинила удари, попри пропозицію Києва щодо режиму тиші.

За його словами, Україна відповідатиме дзеркально, залежно від подальших дій РФ.

У ніч на 7 травня російські атаки продовжилися. У Дніпрі внаслідок удару дронів постраждали двоє людей, а в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа.