Зеленський цього літа очікує на черговий наступ Росії, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання розповіли, що український президент повідомив своїм союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ.

Водночас Зеленський наголосив, що силам Кремля поки що не вдається досягти суттєвих успіхів, і вони несуть величезні втрати.

Посилення української ППО

Bloomberg також пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити постачання зенітно-ракетних комплексів та ракет-перехоплювачів для підготовки до чергової зими інтенсивних бомбардувань. Це може стати наступним критичним моментом у боротьбі Києва з російською агресією.

Україна особливо зацікавлена в придбанні американських ЗРК Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значних кількостях і здатна ефективно протистояти балістичним ракетам країни-агресорки.

Агентство зазначає, що російський диктатор, ймовірно, розраховує на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу від України, що зробить країну особливо вразливою.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що політичне керівництво Росії, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію.