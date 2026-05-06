Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки

07:30 06.05.2026 Ср
3 хв
Що відомо про порушення перемир'я Росією?
aimg Едуард Ткач
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSKHARKIV/)
Росіяни вночі та зранку 6 травня атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші", який запропонував та оголосив президент Володимир Зеленський.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

  • Одразу після початку перемир'я у Дніпрі пролунав вибух, але фіксація ворожих цілей була мінімальна
  • Під ранок ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски КАБів
  • Під ударом, де вже відомо про наслідки - були Харків та Запоріжжя
  • У Харкові пошкоджені будинки та постраждалі
  • У Запоріжжі атаковано об'єкт промислової інфраструктури

Коли РФ порушила перемир'я і як відбувалися атаки

Зауважимо, що старт режиму "тиші" почався в ніч з 5 на 6 травня о 00:00. Однак одразу через кілька хвилин у Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ і моніторингових каналів, на місто летіли дрони, які були запущені ще до початку старту перемир'я.

Після цього ворожі БпЛА фіксувалися у Харківській області, але було незрозуміло, чи це нові дрони, чи ті, що були запущені раніше. Однак деякий час моніторингові канали писали, що, принаймні - нових пусків не було. Відомо, що приблизно о 01:00 гучно було в Ізюмі Харківської області.

Згодом ніби стало тихіше (за виключенням фіксації дронів на Харківщині), але сигнал тривоги у прифронтових регіонах оголошували регулярно.

Починаючи з четвертої ранку військові зафіксували пуски КАБів на Сумську, Харківську та Донецьку області, а вже з п'ятої ранку ворог неодноразово запускав КАБи на Запорізьку область.

Пізніше, після шостої ранку, ворог почав спроби атакувати дронами Харків. Також безпілотники фіксувалися біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Які міста атакувала РФ і що відомо про наслідки

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що у місті сталися влучання щонайменше у двох районах - Новобаварському та Шевченківському.

Зокрема, у першому районі окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого сталася пожежа. Загалом пошкоджені 7 приватних будинків.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що наразі у місті вже двоє постраждалих.

Запоріжжя

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, для регіону цієї ночі неодноразово була загроза застосування дронів та КАБів, а також лунали вибухи. Вже о шостій району він уточнив наслідки.

"Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг

Зранку ворог атакував місто "Шахедами". Пошкоджено інфраструктуру.

У Нікопольському районі противник атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Томаківську громади. Понівечені адмінбудівля, готель, багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що глава Кремля Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї розмови він повідомив американському лідеру, що готовий оголосити перемир'я з Україною 8 та 9 травня.

На початку цього тижня в Міноборони офіційно підтвердили, що Путін наказав припинити вогонь на час вищезазначених дат.

Однак президент України Володимир Зеленський запропонував не чекати цього і розпочати режим "тиші" в ніч з 5 на 6 травня. В українському МЗС наголошували, що Київ реально готовий закінчити війну і 6 травня покаже, чи хоче того ж Росія.

