Україна через погрози РФ топити кораблі пообіцяла відповісти тим самим

Як заявили у відомстві, Росія почала відкрито погрожувати цивільним суднам які перевозять продукти харчування з українських портів. В останні дні Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво.

"Окрім цього у Міноборони зауважили, що доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на мор.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - сказано у повідомленні.

Також з 05:00 20 липня 2023 року у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України го, судноплавство заборонене як небезпечне.

"Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена", - написали в Міноборони.

Варто нагадати, після заяви Росії про вихід із "зернової угоди" країна-агресор влаштувала масштабні обстріли півдня України. Сьогодні вночі РФ завдала третього поспіль масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе. Постраждали Миколаїв та Одеса.

Детально про наслідки обстрілів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

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