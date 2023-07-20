Украина из-за угроз РФ топить корабли пообещала ответить тем же

Как заявили в ведомстве, Россия начала открыто угрожать гражданским судам которые перевозят продукты питания из украинских портов. В последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

Кроме этого в Минобороны отметили, что судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - сказано в сообщении.

Также с 05:00 20 июля 2023 года в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины, судоходство запрещено как опасное.

"Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована", - написали в Минобороны.

Стоит напомнить, после заявления России о выходе из "зерновой сделки" страна-агрессор устроила масштабные обстрелы юга Украины. Сегодня ночью РФ нанесла третий подряд массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Пострадали Николаев и Одесса.

Подробно о последствиях обстрелов можно прочитать в материале РБК-Украина.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения" . Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате . Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии .

19 июля,Министерство обороны РФ пригрозило , что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований .

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