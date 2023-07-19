Путін після погроз Міноборони РФ висунув умови повернення до "зернової угоди"

Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог. Зокрема, вони стосуються скасування санкцій.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ ".

Глава Кремля вчергове звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито "зробили все, щоб пустити "зернову угоду" під укіс", і поскаржився на прямі втрати для російських аграріїв внаслідок домовленостей.

Путін нафантазував, що продовження "зернової угоди" втратило всякий сенс, оскільки "Росія може замінити українське зерно".

"От чому ми виступили проти подальшого її продовження. Ми не проти самої угоди як такої. І ми розглянемо можливість повернутися до неї, але за однієї умови - якщо будуть повною мірою враховані, а головне - реалізовані - всі без винятку принципи участі РФ у угоді", - розповів диктатор.

Він додав, що для поновлення участі РФ у "зерновій угоді" необхідно вивести з-під санкцій постачання російського зерна, підключити банки до SWIFT та скасувати "всі обмеження".

Також глава Кремля вимагав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки, вирішення питання зі страхуванням російських суден та відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса". За його словами, ці умови зазначені у меморандумі Росії з ООН.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, цього тижня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконують.

Вже сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.