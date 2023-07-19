Україна розглядає новий маршрут для "зернової угоди" через води Румунії та Болгарії

Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що своїм виходом із "зернової угоди" Росія відкликала гарантії безпеки судноплавства. З огляду на це, окупанти можуть вдаватися до обстрілів портової інфраструктури.

Боднар сказав, що, можливо, росіяни не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони кажуть. Проте загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо.

Водночас посол розповів, що Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови.

"Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", - сказав він.

При цьому Боднар підкреслив, що має бути відповідальність міжнародної спільноти. Це необхідно для того, аби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з іншого - тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому варто зазначити, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Країна-агресор блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. ООН вже вивчає "низку ідей" для експорту продовольства.

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