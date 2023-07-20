Руйнування в Миколаєві, пожежа в Одесі: названі наслідки третьої поспіль нічної атаки

Війська РФ завдали третього поспіль масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе. Вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві та Сумах. В результаті атаки є руйнування, вбиті та поранені.

Що відомо про ракетну атаку по Україні в ніч на 20 липня, читайте у матеріалі РБК-Україна .

Сигнали про загрозу повітряних атак почали масово звучати у південних та центральних областях незабаром після опівночі. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск дронів-камікадзе з різних напрямків, а також крилатих ракет "Калібр", Х-22 та "Онікс" з акваторії Чорного моря.

Пізніше почали з'являтися дані про роботу протиповітряної оборони у низці регіонів, також повідомлялося про звуки вибухів.

РосЗМІ писали, що масовані ракетні атаки пов'язані з вибухом на Кримському мосту та виходом РФ із "зернової угоди". Але у ЗСУ спростували цю теорію змови, уточнивши, що до масованих нічних атак росіяни готувалися давно через дефіцит крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Атака на Одесу

Окупанти завдали комбінованого удару по Одесі та населеним пунктам області. Спочатку повідомлялося про двох поранених. Також стало відомо, що внаслідок російської атаки у центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Пізніше кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що окупантами були застосовані ракети різного базування, до атаки також приєднався підводний човен і стратегічна авіація, яка несла чергування в Чорному морі.

"Влучення в області стосуються об'єктів логістики – це складські приміщення", - додала вона.

Масований обстріл Миколаєва

Російські війська завдали серії ударів по Миколаєву за допомогою ракет та ударних БПЛА. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що всього внаслідок атаки окупантів на Миколаїв постраждали 18 осіб, з них 9 - госпіталізовано, зокрема 5 дітей. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих. Кім також зазначив, що внаслідок нічної атаки є загиблі.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що на одній з адрес від вибуху утворилася величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

"Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Навколо багато пошкоджених будинків. Вранці наші комунальники відпрацьовуватимуть. В іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", - додав він.

Незабаром він повідомив, що щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків отримали пошкодження (вікна, двері, балкони, стелю), їх відключили від електропостачання. За словами Сенкевича, на другу адресу пошкоджено близько 15 гаражів.

Оновлена інформація щодо наслідків атаки в Миколаєві

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

Також загорілися три гаражі, пожежу було оперативно ліквідовано. Крім того, пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Загалом внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей - госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Атака "Шахедів" на Суми та Чернігівську область

Уночі кілька разів повідомлялося про вибухи у Сумах. Telegram-канал Сумської ОВА підтверджував роботу українських сил протиповітряної оборони у регіоні.

Згодом стало відомо, що близько 01:30 м. Суми атакувало три БПЛА типу "Shahed 136". Один із них збитий, другий підбитий силами ППО. Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з послідуючим загоранням.

На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу. Наразі пожежу ліквідовано.

Також цієї ночі російські війська атакували дронами-камікадзе "Шахед" Семенівку Чернігівської області. Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.

Росіяни випустили по 19 ракет і дронів

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 20 липня під ударом російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв. Під час атаки на південь під ударом російських ракет порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе, а саме:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків - південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Окупанти вранці вдарили по Вовчанську

Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району.

"На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік", - пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари окупантів по Україні

В останні дні почастішали російські нічні атаки у мирних містах України. Переважно ворог завдавав ударів по південних регіонах країни.

Так, учора, 19 липня, найбільші руйнування зазнали Одеса та область. Було поранено, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Майже 3 тисячі людей в області залишилися без світла.

Перед тим, 18 липня, окупанти також били Україною. Усі наслідки тієї нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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