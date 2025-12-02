ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Украина отвергла причастность к атаке российского танкера Midvolga 2 в Черном море

Вторник 02 декабря 2025 16:26
UA EN RU
Украина отвергла причастность к атаке российского танкера Midvolga 2 в Черном море
Автор: Ірина Глухова

Украина отвергла обвинения в причастности к атаке на танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию под флагом РФ с экипажем на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерва иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой", - отмечается в заявлении спикера.

Тихий намекнул, что Россия могла инсценировать атаку, поскольку маршрут судна не имел смысла.

"Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через свободную экономическую зону Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

2 декабря в Черном море, примерно в 80 милях от северного побережья Турции подвергся нападению небольшой танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.

Как сообщило Управление морских дел Министерства транспорта Турции, судно было атаковано утром.

На его борту находились 13 членов экипажа, однако никто не пострадал. Владельцем судна в морской базе данных Equasis указана московская компания Mazk Management.

По данным СМИ, это уже четвертый танкер, связанный с Россией, который стал объектом атаки в Черном море за последнюю неделю.

Атаки на танкеры РФ

Ранее, 28 ноября у пролива Босфор в Черном море загорелись два танкера, которые входят в состав российского так называемого "теневого флота".

В частности, сообщалось, что на судне Kairos произошел взрыв и начался пожар во время движения из Египта в российский порт Новороссийск.

Еще один танкер, Virat, получил повреждения примерно в 35 морских милях от турецкого побережья.

Уже 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что морские беспилотники СБУ Sea Baby успешно поразили оба подсанкционных танкера Kairos и Virat, которые входят в "теневой флот" России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция Война в Украине
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Встреча Уиткоффа и Путина по мирному плану для Украины: что об этом известно
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит