Україна вдарила санкціями по російському ВПК та промисловості

Як зазначається, під санкції потрапили особи та компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення РФ і діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Зокрема, мова про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають продукцію для російського ВПК та силових структур у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки.

Окрім цього, обмеження запроваджено проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузей, а також паливно-енергетичного комплексу Росії.

"Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України", - сказано в указі.

В Офісі президента наголосили, що Україна й надалі працюватиме з міжнародними партнерами над синхронізацією санкційних рішень у відповідних юрисдикціях. Частина запроваджених обмежень може бути врахована під час формування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, підготовка якого наразі триває.