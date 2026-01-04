RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина ударила санкциями по российскому ВПК и промышленности

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из которых являются гражданами и резидентами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как отмечается, под санкции попали лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса. В частности, речь о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию для российского ВПК и силовых структур в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.

Кроме этого, ограничения введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса России.

"Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", - сказано в указе.

В Офисе президента отметили, что Украина и в дальнейшем будет работать с международными партнерами над синхронизацией санкционных решений в соответствующих юрисдикциях. Часть введенных ограничений может быть учтена при формировании 20-го пакета санкций Европейского Союза, подготовка которого сейчас продолжается.

 

Последние санкции Украины против РФ

Напомним, в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров так называемого российского "теневого флота", который используется для транспортировки подсанкционной нефти в обход международных ограничений.

Кроме того, в сентябре Киев ввел новые персональные ограничения в отношении лиц и компаний, причастных к поддержке военно-промышленного комплекса РФ, ее теневого флота и энергетической отрасли.

Также Украина полностью согласовала нынешние санкционные шаги с Канадой: под ограничения попали 139 физических и юридических лиц, привлеченных к обеспечению российской военной машины, среди которых есть и родственники Владимира Путина.

В то же время в конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке сразу нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВладимир ЗеленскийВойна в Украине