Украина ударила санкциями по российскому ВПК и промышленности

Как отмечается, под санкции попали лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса. В частности, речь о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию для российского ВПК и силовых структур в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.

Кроме этого, ограничения введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса России.

"Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", - сказано в указе.

В Офисе президента отметили, что Украина и в дальнейшем будет работать с международными партнерами над синхронизацией санкционных решений в соответствующих юрисдикциях. Часть введенных ограничений может быть учтена при формировании 20-го пакета санкций Европейского Союза, подготовка которого сейчас продолжается.