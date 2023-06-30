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Україна уважно стежить за можливими загрозами від "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов

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П'ятниця 30 червня 2023 16:04
Україна уважно стежить за можливими загрозами від "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна уважно стежить за майбутньою загрозою від дій ЧВК "Вагнера", які можуть знаходитись на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова у Twitter.

"Виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю т.зв. ПВК "Вагнера" відстежується і не знято з порядку денного", - написав він.

За його словами, Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань та переміщення російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

27 червня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

За даними ЗМІ, Росія може використати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

До того ж у Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.

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ПВК Вагнера Олексій Данілов Війна Росії проти України Білорусь
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