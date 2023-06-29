Росія може використати "вагнерівців" у Білорусі для диверсій, - The Economist

Бойовиків ПВК "Вагнера", яких після невдалого бунту збираються перекинути до Білорусі, можуть використати для диверсійних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За даними видання, близько 2500-5000 найманців "Вагнера", які зіграли певну роль у заколоті, можуть перекинути на територію Білорусі. The Economist з посиланням на високопоставленого українського урядовця зазначає, що "вагнерівців" можуть використати у ролі диверсантів.

"Це професійні війська, які можуть бути використані для виконання диверсійних завдань", - сказав співрозмовник видання.

Водночас джерела видання в українській розвідці зазначають, що загроза наступу з Білорусі залишається невеликою.

"Можливо, існує гра, щоб змусити нас перекинути сили на північ. Але ми теж граємо в ігри", - заявив представник розвідки.

Бунт Пригожина та "вагнерівців"

Нагадаємо, 23 та 24 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував влаштувати заколот у Росії. Він відкрито виступив проти керівництва РФ. Його бойовики вирушили у "похід" на Москву, але так і не дійшли до неї.

Вже ввечері 24 червня Пригожин після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком зупинив своїх найманців і заявив, що їде до Білорусі.

Втім, поки немає офіційного підтвердження, що сам Пригожин, як і частина "вагнерівців", перебувають у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.