Пригожин "перекантується" в Білорусі. Лукашенко не проти взяти "вагнерівців" до своєї армії

Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин уже нібито виїхав з Росії до Білорусі. Країна хоче прийняти і найманців.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БелТА ".

За його словами, "вагнерівцям" надали гарантії безпеки після їхньої спроби держперевороту. Нині вони нібито вже діють.

"Так, справді, він (засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин - ред.) сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися і не тільки, ми вам допоможемо. Звісно, за їх ("вагнерівців" - ред.) рахунок", - розповів диктатор.

Він також додав, що він хотів би включити найманців Пригожина до складу своєї армії. Його думку підтримав міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив регулярні війська Росії в завдання ударів по тилових таборах "вагнерівців". Під цим приводом він зібрав 25 тисяч найманців та розпочав спробу державного перевороту.

За день підрозділам ПВК "Вагнера" вдалося взяти під свій контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Після цього солдати висунулися у бік Москви.

Але такий стрімкий штурм зупинився після того, як Пригожин провів розмову з Лукашенком.

Детальніше про те, чому бунт так швидко провалився, - читайте у матеріалі РБК-Україна.