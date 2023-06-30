Украина внимательно следит за возможными угрозами от "вагнеровцев" в Беларуси, - Данилов

Украина внимательно следит за будущей угрозой действий ЧВК "Вагнера", которые могут находиться на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Возникновение новых угроз, связанных в том числе с деятельностью т.н. ЧВК "Вагнера" отслеживается и не снято с повестки дня", - написал он.

По его словам, Украина внимательно изучает и анализирует весь комплекс вопросов безопасности и перемещения российских войск и техники на территории Беларуси и других сопредельных с Украиной территориях.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

27 июня стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

К тому же, в Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

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