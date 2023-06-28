Польща укріплює кордон із Білоруссю через переміщення "вагнерівців"

У Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost .

За його словами, група "Вагнера" в Білорусі, яка може налічувати близько 8 тисяч бійців, створює "принаймні потенційно нову" ситуацію.

"Це елемент, який є небезпечним для України, він є потенційно небезпечним і для Литви, і може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому були прийняті рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", - сказав Качинський.

Він зазначив, що рішення про укріплення кордону стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найтемніші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", - додав віцепрем'єр Польщі.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

Вже вчора, 27 червня, стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.