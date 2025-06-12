Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб

За останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.