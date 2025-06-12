Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
За останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 000 340 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 10 933 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 22 786 (+3) од.;
- артилерійських систем - 29 063 (+47) од.;
- РСЗВ - 1413 од.;
- засоби ППО - 1184 (+1) од.;
- літаків - 416 од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 435 (+138) од.;
- крилатих ракет - 3337 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 51 715 (+136) од.;
- спеціальної техніки - 3914 од.
Повітряні удари росіян
Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Терористи знову поцілили дронами по Харкову. В місті пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та є постраждалі серед місцевого населення.
Додамо, що нещодавно військові агресора вперше за війну атакували Київ реактивним дроном "Герань-3".
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