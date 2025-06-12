Сирський нагородив військових за 1 млн знищених окупантів: кого відзначили

За значний внесок у знищення ворога, техніки та озброєння кількох воїнів Сухопутних військ нагородили почесною відзнакою "Хрест заслуги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Поспілкувався з хлопцями щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї. Подякував за неоціненний внесок у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння", - додав він.

"Гідні воїни на чиєму рахунку чимало знищених ворогів, ворожої техніки та озброєння - пілот армійської авіації майор Руслан Дегтярьов , представник танкових військ старший сержант Андрій Шеврікуко , протитанкіст сержант Володимир Тесля , оператор ударних БпАК солдат Андрій Хом’як ", - повідомив Сирський.

Зауважимо, що на сьогодні втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб.

Вчора, 11 червня, військові підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Примітно, що понад 628 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні півтора року.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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