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Україна - це живий щит. Зеленський закликає провести саміт НАТО щодо розстрілу країни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна закликає НАТО провести терміновий онлайн-саміт щодо масованого обстрілу нашої держави російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

"Щось ударило по Польщі. Це трагедія. Я б хотів, щоб ми всі розуміли, що Україна - це форпост, це "живий щит"", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна хотіла б почути позитивну відповідь щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питання розстрілу України ракетами та іранськими дронами.

"Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати через "не можу" цю можливість для того, щоб обговорити всі наші дії, як закривати небо", - додав президент.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.

Внаслідок ракетного удару загинула літня жінка у Києві та жителька села Плесецьке Київської області.

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