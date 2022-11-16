Україна - це живий щит. Зеленський закликає провести саміт НАТО щодо розстрілу країни

"Щось ударило по Польщі. Це трагедія. Я б хотів, щоб ми всі розуміли, що Україна - це форпост, це "живий щит"", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна хотіла б почути позитивну відповідь щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питання розстрілу України ракетами та іранськими дронами.

"Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати через "не можу" цю можливість для того, щоб обговорити всі наші дії, як закривати небо", - додав президент.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.

Внаслідок ракетного удару загинула літня жінка у Києві та жителька села Плесецьке Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.