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Уточнено: Росія випустила по Україні вчора 96 крилатих ракет

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Київ, Середа 16 листопада 2022 11:52
Уточнено: Росія випустила по Україні вчора 96 крилатих ракет Фото: 15 листопада Росія випустила по Україні 96 крилатих ракет (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

За уточненою інформацією Росія випустила по Україні вчора 96 крилатих ракет. З них 75 вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"За уточненою інформацією 15 листопада 2022 року окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що протиповітряною обороною було збито 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Оріон" та один "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора, 15 листопада Росія завдала наймасованішого удару на енергетичну інфраструктуру країни. Зокрема, ворог вдарив по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка.

"Укренерго" попередило про надскладну ситуацію в енергетиці там заявили що наступні декілька днів будуть важкими.

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