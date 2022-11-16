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Украина - это живой щит. Зеленский призывает провести саммит НАТО из-за расстрела страны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина призывает НАТО провести срочный онлайн-саммит по поводу массированного обстрела нашего государства российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"Что-то ударило по Польше. Это трагедия. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что Украина - это форпост, это "живой щит"", - сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина хотела бы услышать положительный ответ о срочном созыве онлайн-саммита НАТО по вопросу расстрела Украины ракетами и иранскими дронами.

"Я не услышал этот ответ. Ни одна институция в нашем государстве, которая получила от меня прямую задачу получить через "не могу" эту возможность для того, чтобы обсудить все наши действия, как закрывать небо", - добавил президент.

Напомним, 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.

В результате ракетного удара погибла пожилая женщина в Киеве и жительница села Плесецкое Киевской области.

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