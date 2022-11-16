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Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі

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Київська область, Середа 16 листопада 2022 11:56
Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі Ілюстративне фото: внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті обстрілу Київської області 15 листопада загинула жителька села Плесецьке, яка вшановувала пам'ять свого чоловіка на цвинтарі під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - написав він.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Київської області загинула жінка, яка знаходилась на цвинтарі

Нєбитов наголосив, що під час повітряної тривоги необхідо знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, вчора у Київської області українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Проте одна з ворожих ракет влучила у приватний будинок в Київській області.

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