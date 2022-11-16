Ракетний удар по Києву. Загинула літня жінка, пошкоджені два будинки
Внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка. Крім того, російські ракети пошкодили два житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram.
"2 житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка", - зазначив він.
У результаті обстрілу під’їзд п’ятиповерхівки у Києві отримав значні ушкодження. Жителів евакуювали та відселили. Частина з них вирішила пожити у родичів та знайомих.
Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб розпочати відновлення будівель.
Нагадаємо, вчора Росія масовано обстріляла Київ. Російські ракети влучили у будинки у Печерському районі столиці.
Вчора мер Віталій Кличко повідомив про одну жертву ракетного удару, правоохоронці розпочали розслідування.
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