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Ракетний удар по Києву. Загинула літня жінка, пошкоджені два будинки

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Київ, Середа 16 листопада 2022 10:56
Ракетний удар по Києву. Загинула літня жінка, пошкоджені два будинки Фото: у Києві внаслідок обстрілу 15 листопада загинула жінка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка. Крім того, російські ракети пошкодили два житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

"2 житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка", - зазначив він.

У результаті обстрілу під’їзд п’ятиповерхівки у Києві отримав значні ушкодження. Жителів евакуювали та відселили. Частина з них вирішила пожити у родичів та знайомих.

Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб розпочати відновлення будівель.

Нагадаємо, вчора Росія масовано обстріляла Київ. Російські ракети влучили у будинки у Печерському районі столиці.

Вчора мер Віталій Кличко повідомив про одну жертву ракетного удару, правоохоронці розпочали розслідування.

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Київ Віталий Кличко ракетный удар
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