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Пожежі на складах Wildberries видно з космосу: з'явилися перші супутникові фото

19:26 22.07.2026 Ср
1 хв
Нові кадри дають змогу оцінити результати роботи "добрих дронів"
aimg Марія Науменко
Пожежі на складах Wildberries видно з космосу: з'явилися перші супутникові фото
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Після атак безпілотників на логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську з'явилися перші супутникові знімки, які показують масштаби пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Перший супутниковий знімок зафіксував пожежу на складі Wildberries у Невинномиську. Фото було зроблене о 11:05 за місцевим часом.

Пожежі на складах Wildberries видно з космосу: з'явилися перші супутникові фотоФото: супутниковий знімок пожежі на складі Wildberries у Невинномиську (Planet Labs/"Радіо Свобода")

Також журналісти оприлюднили кадри із Краснодара.

На них видно пожежу на території логістичного центру Wildberries. Судячи зі знімка, вогонь міг перекинутися на вагони, що перебували на залізничній станції "Краснодар-Сортувальний", розташованій поруч зі складом.

Водночас через хмарну погоду повністю оцінити масштаби пошкоджень поки неможливо.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Краснодарі. Після влучань на території комплексу спалахнула масштабна пожежа.

Уже вранці дрони уразили ще один великий логістичний центр Wildberries - у Невинномиську Ставропольського краю. Після атаки там також виникла масштабна пожежа.

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