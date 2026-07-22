Пожежі на складах Wildberries видно з космосу: з'явилися перші супутникові фото

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Після атак безпілотників на логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську з'явилися перші супутникові знімки, які показують масштаби пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Перший супутниковий знімок зафіксував пожежу на складі Wildberries у Невинномиську. Фото було зроблене о 11:05 за місцевим часом. Фото: супутниковий знімок пожежі на складі Wildberries у Невинномиську (Planet Labs/"Радіо Свобода") Також журналісти оприлюднили кадри із Краснодара. На них видно пожежу на території логістичного центру Wildberries. Судячи зі знімка, вогонь міг перекинутися на вагони, що перебували на залізничній станції "Краснодар-Сортувальний", розташованій поруч зі складом. Водночас через хмарну погоду повністю оцінити масштаби пошкоджень поки неможливо.