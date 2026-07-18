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У росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів (відео)

10:59 18.07.2026 Сб
2 хв
Кадри масштабної пожежі на складі швидко поширилися мережею
aimg Марія Науменко
У росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів (відео) Фото: російські рятувальники гасять пожежу після атаки (росЗМІ)
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Ранок у Підмосков'ї почався з потужної пожежі, яку було видно за кілька десятків кілометрів. Згодом стало відомо, що горить склад Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Московської області Андрія Воробйова та російські Telegram-канали.

Воробйов підтвердив, що під час атаки безпілотників було уражено склад Wildberries.

За його словами, внаслідок ударів у Московській області постраждали 24 людини, частина з них "перебуває у тяжкому стані".

OSINT-проєкт ASTRA геолокував місце пожежі за відеозаписами очевидців і підтвердив, що вогонь охопив саме складський комплекс Wildberries в Електросталі.

Український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ також опублікував відео з місця події. На кадрах видно масштабну пожежу та густий стовп чорного диму.

Водночас Telegram-канал "ЧТД" повідомив, що дим від пожежі на складі Wildberries в Електросталі, а також на нафтобазі в підмосковному Ногінську було видно за десятки кілометрів.

Wildberries є найбільшим російським маркетплейсом. Його власники перебувають під санкціями РНБО України з 2021 року.

За інформацією російських ЗМІ, компанія не планує компенсувати продавцям втрату товарів, що зберігалися на атакованих складах. У Wildberries пояснюють це тим, що падіння безпілотників та їхніх уламків належить до форс-мажорних обставин, які звільняють компанію від відповідальності.

У ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області.

Крім складу Wildberries в Електросталі, під удар потрапила нафтобаза в Ногінську. Також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі.

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