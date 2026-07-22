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Дрони вдарили по логістичному центру Wildberries у Невинномиську

06:49 22.07.2026 Ср
2 хв
Влада підтвердила атаку та повідомила про наслідки
aimg Катерина Коваль
Дрони вдарили по логістичному центру Wildberries у Невинномиську Фото: на місці влучання спалахнула масштабна пожежа (t.me/mshs_official)
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Уранці 22 липня безпілотники вразили великий логістичний центр Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю. На території спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та місцеву владу.

Як розвивалась атака

Про можливе ураження об'єкта першими повідомили моніторингові Telegram-канали - після серії влучань на території здійнялись густий чорний дим і масштабна пожежа.

Місцева влада атаку підтвердила. Близько 03:30 російські ЗМІ з посиланням на губернатора повідомляли, що в Невинномиську ППО відбиває наліт безпілотників, спрямований на промислову зону міста - тоді йшлося про кілька збитих дронів.

Приблизно о 05:00 губернатор Ставропольського краю повідомив уже про пожежу на території складського комплексу внаслідок атаки. За його словами, постраждали двоє осіб, деталей він не уточнив.

Що відомо станом на зараз

На місці працюють пожежники та інші оперативні служби. Станом на 06:00 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Наслідки ураження та можливі збитки поки уточнюються. Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що площа логістичного центру Wildberries у Невинномиську сягає близько 90 тисяч квадратних метрів.

БЕК

Нагадаємо, цієї ж ночі, 22 липня, дрони вже атакували об'єкт Wildberries в Краснодарському краї, там на території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа.

Це вже не перший подібний удар по об'єктах компанії. 18 липня у росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів - пожежу було видно за кілька десятків кілометрів.

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