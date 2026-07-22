Дрони атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries (фото, відео)

Уночі 22 липня Краснодарський край Росії атакували безпілотники. У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та OSINT-канали.

Що відомо про удар в Армавірі

За даними місцевих Telegram-каналів, в Армавірі ймовірно атакували нафтобазу - після вибухів на місці спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри самого моменту атаки.

Що відомо про Краснодар

Вибухи також пролунали безпосередньо в Краснодарі - місцеві повідомляють про потужну пожежу, масштаб якої видно на численних фото та відео, опублікованих протягом ночі.

За попередніми даними, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.

На місці зафіксовано влучання та масштабну пожежу.