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Дрони атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries (фото, відео)

05:14 22.07.2026 Ср
1 хв
Місцеві публікують десятки кадрів з обох міст протягом усієї ночі
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries (фото, відео) Фото: пожежу на місці влучання видно здалеку (Getty Images)
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Уночі 22 липня Краснодарський край Росії атакували безпілотники. У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та OSINT-канали.

Що відомо про удар в Армавірі

За даними місцевих Telegram-каналів, в Армавірі ймовірно атакували нафтобазу - після вибухів на місці спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри самого моменту атаки.

Що відомо про Краснодар

Вибухи також пролунали безпосередньо в Краснодарі - місцеві повідомляють про потужну пожежу, масштаб якої видно на численних фото та відео, опублікованих протягом ночі.

За попередніми даними, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії.

На місці зафіксовано влучання та масштабну пожежу.

Нагадаємо, це вже не перший подібний удар по об'єктах Wildberries. 18 липня у росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів - пожежу було видно за кілька десятків кілометрів.

Тоді ж безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області - крім складу Wildberries в Електросталі, під удар потрапила нафтобаза в Ногінську, а також повідомлялось про вибухи в Твері та Владимирі.

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