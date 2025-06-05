Україна та США планують до кінця року запустити фонд корисних копалин, - Свириденко

Угода про корисні копалини

Київ та Вашингтон планували підписати угоду ще 28 лютого, але через перепалку у Білому домі цього не сталось. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Водночас народний депутат Ярослав Железняк стверджував, що нова угода має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.

Як відзначав Зеленський, Київ не погоджуватиметься на угоду, яка загрожуватиме вступові України до Європейського союзу (ЄС) чи міститиме борги перед США за минулу допомогу.

Зрештою Україна та США підписали угоду вже 1 травня. 8 травня Верховна Рада її ратифікувала , а через пару днів - Зеленський підписав закон.

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