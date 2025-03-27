У чому різниця між старою та новою угодою щодо рідкісноземів: пояснення нардепа

За його словами, документ, що складається з 58 сторінок, значно відрізняється від попередньої декларації про наміри, яка так і не була підписана через суперечки у Білому домі.

"Якщо попередній проєкт можна було назвати "шлюбною пропозицією", то ця угода – вже справжній "шлюбний контракт". Це комерційна угода. Вона навіть написана текстом, не як міжнародні угоди, а як комерційні угоди, умовно, між двома компаніями... Проблема в тому, що прав України там майже немає, тільки у американців", - розповів нардеп.

Він вважає, що український парламент ніколи не ратифікує дану угоду у такому вигляді, який вона має зараз. Саме тому заява президента США Дональда Трампа про те, що угода скоро буде підписана - виглядає досить дивно, адже там багато що треба деталізувати.

"Легше, напевно, перелічити ті нуль пунктів, які в інтересах України. Вони (американці, - ред.) хочуть створити фонд в штаті Делавер, гроші будуть за кордоном. Приходити вони будуть з державного бюджету, конвертуватися в іноземну валюту і приходити в цей фонд. Якщо раптом через нашу причину якісь гроші туди не дійшли, ми зобов'язані це заплатити", - каже Железняк.

Політик підкреслив, що США включили у фонд всю військову допомогу, надану з 2022 року, а Україна, своєю чергою, має вносити до нього кошти з використання природних ресурсів, серед яких газ, нафтопродукти та навіть невизначене "інше".

При цьому саме американська сторона має повний контроль над використанням цих коштів та правом змінювати умови угоди. Зокрема Україна повинна буде погоджувати зі сполученими штатами навіть питання того, кому продавати свої копалини. Це стосується як держаного видобутку, так і приватного.

"Мова йде про все, що видобуваються, буде видобуватися, на окупованих, не на окупованих територіях, державними підприємствами, приватними підприємствами. М'яко говорячи, колеги з США достатньо широко захотіли трактувати нашу щедру пропозицію від президента в "плані перемоги" про рідкісноземельні метали. Ну і трактування рідкісноземельних металів значно стало ширше так само", - сказав він.

Угода про рідкісноземи

Наприкінці лютого Україна та Сполучені Штати планували підписати рамкову угоду про рідкісноземи. Однак через сварку президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі цього не сталось.

Днями Зеленський розповів, що Вашингтон запропонував Києву нову угоду про надра. За словами президента, це відразу повноцінна угода, яку має ратифікувати Рада.