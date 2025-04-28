Угода стала рівноправною. Зеленський поділився деталями економічного партнерства з США
Президент Володимир Зеленський заявив, що нова угода зі Сполученими Штатами Америки стала "сильнішою" та "рівноправною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
За словами Зеленського, сьогодні українські урядовці доповіли йому щодо угоди з США. Зокрема, доповідали представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки.
"Документ став значно сильнішим - рівноправним - і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам", - розповів Зеленський.
Угода про надра
У лютому цього року Україна та США планували підписати рамкову угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних ресурсів. Однак через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, який виник під час їхньої зустрічі у Білому домі 28 березня, домовленості досягти не вдалося. Після цього Вашингтон направив Києву оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.
Нещодавно США передали Україні нову версію документа, а сторони провели технічну онлайн-зустріч для обговорення умов співпраці.
Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Київ уже сформулював свою позицію щодо майбутньої угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні. На підготовку угоди Україна виділила 2,8 мільйона доларів.
Також днями Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно підписати угоду щодо рідкісноземельних металів.
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