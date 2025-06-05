Украина и США планируют до конца года запустить фонд полезных ископаемых, - Свириденко

Соглашение о полезных ископаемых

Киев и Вашингтон планировали подписать соглашение еще 28 февраля, но из-за перепалки в Белом доме этого не произошло. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам. В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что новое соглашение имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

Как отмечал Зеленский, Киев не будет соглашаться на соглашение, которое будет угрожать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) или же содержать долги перед США за прошлую помощь.

В конце концов Украина и США подписали соглашение уже 1 мая. 8 мая Верховная Рада его ратифицировали, а через пару дней - Зеленский подписал закон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.