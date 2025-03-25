США запропонували Україні нову угоду про надра, питання АЕС там немає, - Зеленський

Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Питання атомних електростанцій у ній немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

"Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення", - сказав Зеленський.

За словами президента, деталей угоди у нього ще немає.

"Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей і потім вже нам збиратися і розуміти що це вже серйозний документ. А такий документ буде напрацьовуватися сторонами, а після іти до парламенту щодо ратифікації", - зазначив він.

Водночас Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає.