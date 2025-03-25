США запропонували Україні нову угоду про надра, питання АЕС там немає, - Зеленський
Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Питання атомних електростанцій у ній немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.
"Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення", - сказав Зеленський.
За словами президента, деталей угоди у нього ще немає.
"Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей і потім вже нам збиратися і розуміти що це вже серйозний документ. А такий документ буде напрацьовуватися сторонами, а після іти до парламенту щодо ратифікації", - зазначив він.
Водночас Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає.
Угода про рідкісноземи
Нагадаємо, у лютому Україна і США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
Фінальна версія документа передбачала створення інвестиційного фонду, куди Україна спрямовуватиме кошти, отримані від продажу своїх рідкісноземельних металів, газу та нафти.
Країни мали укласти угоду наприкінці лютого, коли президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Але зустріч пішла не за планом - два лідери посварилися в Овальному кабінеті.
Через сварку США скасували підписання угоди з Україною. При цьому Трамп продовжував висловлювати зацікавленість в угоді.
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